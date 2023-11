Réveillon de la Saint-Sylvestre à Saint-Pardoux-Corbier Le bourg Saint-Pardoux-Corbier, 31 décembre 2023, Saint-Pardoux-Corbier.

Saint-Pardoux-Corbier,Corrèze

Le temps d’une soirée, autour d’un bon repas, entre amis ou famille, profitons-en pour laisser partir 2023 et ouvrir la porte à 2024.

“ Julien Proulhac et son orchestre “ vous entraineront jusqu’au bout de la nuit, pendant que le “ Domaine du Grand Brugeron “ régalera vos papilles.

Alors n’hésitez plus, venez-vous joindre à l’équipe “ des Pardusiens en fête “, pour fêter dignement cette nouvelle année.

Réservations avant le 10 décembre au 07 50 92 82 19 ou 06 88 92 63 01..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Le bourg Salle polyvalente

Saint-Pardoux-Corbier 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Over an evening meal, with friends or family, let?s take the opportunity to let 2023 go and open the door to 2024.

? Julien Proulhac and his orchestra? will keep you entertained into the night, while Domaine du Grand Brugeron? will delight your taste buds.

So don’t hesitate, come and join the Pardusiens en fête? team, to celebrate the New Year in style.

Reservations before December 10 on 07 50 92 82 19 or 06 88 92 63 01.

Durante una cena, con amigos o en familia, aprovechemos la oportunidad para dejar atrás 2023 y abrir la puerta a 2024.

? Julien Proulhac y su orquesta amenizarán la velada y el Domaine du Grand Brugeron deleitará su paladar.

No lo dude, venga y únase al equipo de Pardusiens en fête para celebrar el Año Nuevo por todo lo alto.

Reservas antes del 10 de diciembre en el 07 50 92 82 19 o en el 06 88 92 63 01.

Lassen Sie uns einen Abend lang, bei einem guten Essen, mit Freunden oder der Familie, die Gelegenheit nutzen, um 2023 loszulassen und die Tür für 2024 zu öffnen.

? Julien Proulhac und sein Orchester werden Sie in die Nacht entführen, während die Domaine du Grand Brugeron Ihren Gaumen verwöhnen wird.

Zögern Sie also nicht länger und schließen Sie sich dem Team « Les Pardusiens en fête » an, um das neue Jahr gebührend zu feiern.

Reservierungen bis zum 10. Dezember unter 07 50 92 82 19 oder 06 88 92 63 01.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze