Réveillon de la Saint Sylvestre Le Bourg Saint-Pantaléon-de-Larche, 1 décembre 2023, Saint-Pantaléon-de-Larche.

Saint-Pantaléon-de-Larche,Corrèze

Réveillon de la St Sylvestre, animé par Christophe Andrieu et son orchestre.

Menu à 78 €

Renseignements et réservations 05 55 86 09 57 ou 06 27 87 37 07.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . .

Le Bourg Salle des Fêtes

Saint-Pantaléon-de-Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



New Year’s Eve entertainment by Christophe Andrieu and his orchestra.

Menu at 78 ?

Information and reservations 05 55 86 09 57 or 06 27 87 37 07

Nochevieja amenizada por Christophe Andrieu y su orquesta.

Menú a 78?

Información y reservas 05 55 86 09 57 o 06 27 87 37 07

Silvesterabend, musikalisch umrahmt von Christophe Andrieu und seinem Orchester.

Menü zu 78 ?

Informationen und Reservierungen 05 55 86 09 57 oder 06 27 87 37 07

Mise à jour le 2023-11-28 par Brive Tourisme