Soirée Cabaret Le Bourg Saint-Pantaléon-de-Larche, 22 octobre 2023, Saint-Pantaléon-de-Larche.

Saint-Pantaléon-de-Larche,Corrèze

Soirée Cabaret à la salle des fêtes.

Première partie assurée par les Gojats del porti, groupe vocal masculin.

La deuxième partie proposera un festival de chansons variées.

Entrée 13 €.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . EUR.

Le Bourg Salle des fêtes

Saint-Pantaléon-de-Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Cabaret evening in the village hall.

Opening act: the Gojats del porti, a male vocal group.

The second part will feature a festival of varied songs.

Admission: 13 ?

Noche de cabaret en la sala del pueblo.

Actuación de apertura: los Gojats del porti, grupo vocal masculino.

En la segunda parte habrá un festival de canciones variadas.

Entrada: 13?

Kabarettabend im Festsaal.

Der erste Teil wird von den Gojats del porti, einer männlichen Vokalgruppe, bestritten.

Im zweiten Teil wird ein Festival mit verschiedenen Liedern geboten.

Eintritt 13?

