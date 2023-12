Le Père Noël s’arrête à Saint-Palais Le Bourg Saint-Palais Catégories d’Évènement: Allier

fin : 2023-12-22 Saint-Palais se transforme en pôle Nord ! Le Père Noël fait une escale exclusive chez NOUS le vendredi 22 décembre à 17h30. Tous les enfants du Pays d’Huriel sont convoqués pour une mission ultra-importante : accueillir le grand bonhomme rouge !.

Le Bourg Salle polyvalente

Saint-Palais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

