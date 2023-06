Apéro Concert Jazz Swing Le Bourg Saint-Omer, 7 juillet 2023, Saint-Omer.

Saint-Omer,Calvados

Apéro concert au Bar de la Récup’ à Saint Omer tous les vendredis de 19h30 à 21h30..

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 . .

Le Bourg

Saint-Omer 14220 Calvados Normandie



Aperitif concert at the Bar de la Récup’ in Saint Omer every Friday from 7:30pm to 9:30pm.

Apéro concert en el Bar de la Récup’ de Saint Omer todos los viernes de 19.30 a 21.30 h.

Aperitifkonzert in der Bar de la Récup’ in Saint Omer jeden Freitag von 19:30 bis 21:30 Uhr.

