2023-12-31 16:30:00

fin : 2023-12-31 05:00:00 . Adultes et enfants, bienvenus pour un temps de partage rythmé par différents ateliers de décoration. Maquillage, massage en étoile. Repas festif : cuisses de canard confites et dhal indien pour les végétariens (apéro et dessert gourmand + 3 boissons comprises). Puis place à la danse avec DJ « Grand Arbre » Sound system Reggae Music suivi de Musiques du Monde. Pour ceux qui ont l’envie, Dress code : féérique galactique ! Réservation obligatoire : 06 31 32 62 72 / 06 77 17 12 88 Org. Asso Etam-Ening .

Le Bourg Salle des Fêtes

Saint-Nicolas-du-Pélem 22480

