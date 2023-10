Marché des artisans, créateurs et producteurs locaux Le bourg Saint-Nexans, 18 novembre 2023, Saint-Nexans.

Saint-Nexans,Dordogne

Exposition-vente de créations et productions locales. Plus de trente exposants. Entrée gratuite pour les visiteurs. Boite à lettres Père Noël. Restauration sur place par un Food-Truck différent les deux jours.

Soupe, vin chaud, crêpes et buvette par l’Association.

Cet événement est organisé par l’Association Générations Mouvement de Saint Nexans..

2023-11-18 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

Le bourg Salle du foyer et sous la halle

Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition and sale of local creations and productions. Over thirty exhibitors. Free admission for visitors. Santa Claus letterbox. On-site catering by a different Food-Truck on both days.

Soup, mulled wine, pancakes and refreshments by the Association.

This event is organized by the Association Générations Mouvement de Saint Nexans.

Exposición y venta de creaciones y productos locales. Más de treinta expositores. Entrada gratuita para los visitantes. Buzón de Papá Noel. Catering in situ a cargo de un food truck diferente los dos días.

Sopa, vino caliente, tortitas y refrescos a cargo de la Asociación.

Este evento está organizado por la Asociación Générations Mouvement de Saint Nexans.

Verkaufsausstellung von Kreationen und lokalen Produktionen. Mehr als dreißig Aussteller. Freier Eintritt für die Besucher. Briefkasten für den Weihnachtsmann. Verpflegung vor Ort durch einen an beiden Tagen wechselnden Food-Truck.

Suppe, Glühwein, Crêpes und Erfrischungsstände durch den Verein.

Diese Veranstaltung wird von der Association Générations Mouvement de Saint Nexans organisiert.

Mise à jour le 2023-10-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides