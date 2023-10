Salon du livre Le bourg Saint-Nexans, 15 octobre 2023, Saint-Nexans.

Saint-Nexans,Dordogne

16 auteurs exposants seront présents au salon du livre de Saint-Nexans. Les thèmes seront libres et variés.

Ouvert à tous, entrée gratuite..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

Le bourg Salle du foyer municipal

Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



16 exhibiting authors will be present at the Saint-Nexans book fair. The themes will be free and varied.

Open to all, free admission.

16 autores expositores estarán presentes en la feria del libro de Saint-Nexans. Los temas serán libres y variados.

Abierto a todos, entrada gratuita.

16 ausstellende Autoren werden bei der Buchmesse in Saint-Nexans anwesend sein. Die Themen werden frei wählbar und vielfältig sein.

Offen für alle, Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-10-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides