Lorette en voix Le bourg Saint-Michel-de-Lapujade, 3 décembre 2023, Saint-Michel-de-Lapujade.

Saint-Michel-de-Lapujade,Gironde

Opérette en 3 actes. Tout public ; Durée : 2 heures; organisé par Sauvegarde de Notre Dame de Lorette en Gironde.

La Compagnie « Note contre Note » dans une opérette originale et bouffonne « AH, SI J’ÉTAIS RE…TOQUÉE ! »

Carmen Prospérine de Mérimey de Bizouët, restauratrice toquée, n’a qu’une idée en tête : gagner une deuxième toque .Pour ce faire, elle doit convaincre son Chef cuisinier, Phil Etchepousse, de remplacer son plat emblématique, les « pieds de porc de Maître Queux », par le « duo de poireaux endimanchés frétillant sur le gril ». Le restaurant va ouvrir pour le meilleur et pour le pire : clients loufoques et catastrophes vont se succéder, jusqu’à l’arrivée imprévue et fatale du critique gastronomique José Beaucruse, et du célèbre Lhercule Poirot….

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

Le bourg Salle des fêtes

Saint-Michel-de-Lapujade 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Operetta in 3 acts. Open to all; Duration: 2 hours; organized by Sauvegarde de Notre Dame de Lorette en Gironde.

The Compagnie » Note contre Note » in an original, buffoonish operetta « AH, SI J?ÉTAIS RE…TOQUÉE! »

Carmen Prospérine de Mérimey de Bizouët, a crazy restaurateur, has only one thing on her mind: to win a second chef’s hat, she has to convince her head chef, Phil Etchepousse, to replace his signature dish, the « pieds de porc de Maître Queux », with the « duo de poireaux endimanchés frétillant sur le gril ». The restaurant opens for better or worse, with a succession of zany customers and disasters, until the unexpected and fatal arrival of gastronomic critic José Beaucruse and the famous Lhercule Poirot…

Opereta en 3 actos. Abierto a todos; duración: 2 horas; organizado por la Sauvegarde de Notre Dame de Lorette en Gironde.

La Compañía « Note contre Note » en una opereta original y bufonesca « AH, SI J?ÉTAIS RE…TOQUÉE! »

Carmen Prospérine de Mérimey de Bizouët, restauradora enloquecida, sólo tiene una cosa en mente: ganar un segundo gorro de cocinero. Para ello, tiene que convencer a su jefe de cocina, Phil Etchepousse, de que sustituya su plato estrella, « las manitas de cerdo de Maître Queux », por « un dúo de puerros con piel, retorciéndose en la parrilla ». El restaurante abre para bien o para mal, con una sucesión de clientes estrafalarios y desastres, hasta la inesperada y fatal llegada del crítico gastronómico José Beaucruse y el famoso Lhercule Poirot…

Operette in drei Akten. Alle Altersgruppen; Dauer: 2 Stunden; organisiert von Sauvegarde de Notre Dame de Lorette en Gironde.

Die Compagnie « Note contre Note » in einer originellen und närrischen Operette « AH, SI J?ÉTAIS RE…TOQUÉE! »

Carmen Prospérine de Mérimey de Bizouët, eine schrille Restaurantbesitzerin, hat nur eines im Sinn: eine zweite Kochmütze zu gewinnen. Dazu muss sie ihren Chefkoch Phil Etchepousse davon überzeugen, ihr ikonisches Gericht, die « Schweinefüße von Maître Queux », durch das « Duo von auf dem Grill zappelndem Lauch in Zwirn » zu ersetzen. Das Restaurant wird in guten wie in schlechten Zeiten eröffnet: verrückte Gäste und Katastrophen folgen aufeinander, bis der Restaurantkritiker José Beaucruse und der berühmte Lhercule Poirot unerwartet und tödlich auftauchen…

