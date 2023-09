Soirée spéciale Saint Sylvestre : Le bal des pompiers Le Bourg Saint-Mexant, 31 décembre 2023, Saint-Mexant.

Saint-Mexant,Corrèze

Ces deux Glandeurs Nature décident de réaliser leur rêve : devenir Sapeurs Pompiers dans une équipe d’intervention avec le casque, le blouson et le camion qui fait Pin Pon ! ls commencent par des épreuves physiques et des tests psychotechniques pour évaluer leurs aptitudes : comme ils n’en ont aucune, ils ratent tout avec le plus grand soin. Finalement, ils atterrissent au standard des urgences où ils développent une façon très originale de « gérer » les catastrophes… Et c’est pas triste ! L’erreur de la capitaine est d’avoir cru qu’à ce poste ces deux gentils abrutis ne pouvaient causer aucun dégât : ça reste à voir, car dès leur premier jour de boulot, les maladresses s’enchaînent ! Ces deux employés pas vraiment modèles, mais toujours aussi attachants font du standard téléphonique des Sapeurs Pompiers l’endroit le plus sensible de la caserne..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Le Bourg

Saint-Mexant 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



These two Nature Glandeurs decide to make their dream come true: to become firefighters in a response team with the helmet, the jacket and the truck that makes Pin Pon! They start with physical tests and psycho-technical tests to evaluate their aptitudes: as they have none, they fail everything with the utmost care. Eventually, they end up on the emergency switchboard, where they develop a highly original way of « handling » disasters? And it’s not sad! The captain’s mistake is to have believed that these two nice morons couldn’t cause any damage in this position: that remains to be seen, because from their very first day on the job, one clumsy mistake follows another! These two not exactly model employees, but as endearing as ever, make the fire department switchboard the most sensitive part of the fire station.

Estos dos vagos naturales han decidido hacer realidad su sueño: convertirse en bomberos de un equipo de intervención con casco, chaqueta y un camión que hace de Pin Pon. Empiezan por someterse a pruebas físicas y psicotécnicas para evaluar sus capacidades: como no tienen ninguna, lo suspenden todo con sumo cuidado. Al final, acaban en la centralita de emergencias, donde desarrollan una forma muy original de « gestionar » las catástrofes.. ¡Y no todo son malas noticias! El error del capitán es haber pensado que estos dos simpáticos idiotas no podrían causar ningún daño en este trabajo: eso está por ver, porque desde su primer día de trabajo, ¡se sucede un torpe error tras otro! Estos dos empleados no precisamente modélicos, pero tan entrañables como siempre, hacen de la centralita de los bomberos la parte más sensible del parque de bomberos.

Diese beiden Naturfreaks beschließen, ihren Traum zu verwirklichen: Sie werden Feuerwehrmänner in einem Einsatzteam mit Helm, Jacke und dem Pin-Pon-Lastwagen! Sie beginnen mit körperlichen und psychotechnischen Tests, um ihre Fähigkeiten zu beurteilen: Da sie keine haben, verfehlen sie alles mit größter Sorgfalt. Schließlich landen sie in der Notaufnahme, wo sie eine sehr originelle Art und Weise entwickeln, mit Katastrophen umzugehen Und das ist nicht traurig! Der Fehler der Kapitänin war es, zu glauben, dass diese beiden netten Idioten in dieser Position keinen Schaden anrichten können. Das bleibt abzuwarten, denn schon an ihrem ersten Arbeitstag reiht sich eine Ungeschicklichkeit an die andere! Diese beiden nicht gerade vorbildlichen, aber immer noch sehr liebenswerten Angestellten machen die Telefonzentrale der Feuerwehr zum sensibelsten Ort der Kaserne.

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze