Une famille presque parfaite Le Bourg Saint-Mexant, 30 novembre 2023, Saint-Mexant.

Saint-Mexant,Corrèze

Quand les fêtes de famille se transforment en calvaire, que faire ? Une soeur et un frère, Zoé et Jules, se retrouvent comme chaque année pour l’anniversaire de Mémé, la doyenne de la famille qui a décidé de ne jamais mourir. Et comme toujours ils auront droit aux blagues de Tonton Jean, au poème du petit dernier et aux réflexions de Tatie Mireille… Bref, pour échapper à cet l’enfer ils préfèrent se retrouver dans le grenier de leur enfance… Au passage ils auront eu soin de récupérer : une caisse de champagne, la prune du Tonton et la boîte de medoc de Tatie. Un spectacle familial où tout le monde a sa place… Un portrait de famille quoi ! … Santé !.

2023-11-30 fin : 2023-12-02 . EUR.

Le Bourg

Saint-Mexant 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



When family celebrations turn into a nightmare, what can you do? A sister and brother, Zoé and Jules, meet up as they do every year for the birthday of Mémé, the oldest member of the family, who has decided never to die. And as always, they’ll be treated to jokes from Tonton Jean, a poem from the youngest and reflections from Tatie Mireille? In short, to escape this hellish situation, they prefer to return to their childhood attic? Along the way, they’ve managed to pick up a case of champagne, Uncle’s plum and Auntie’s box of medoc. A family show where everyone has their place? A family portrait! Cheers!

Cuando las celebraciones familiares se convierten en una pesadilla, ¿qué se puede hacer? Una hermana y un hermano, Zoé y Jules, se reúnen cada año para el cumpleaños de Mémé, la mayor de la familia, que ha decidido no morir nunca. Y, como siempre, serán agasajados con los chistes del tío Jean, un poema del más joven y las reflexiones de la tía Mireille? En definitiva, para escapar de este infierno, prefieren volver al desván de su infancia? Por el camino, habrán recogido una caja de champán, la ciruela del tío y la caja de Medoc de la tía. ¿Un espectáculo familiar donde cada uno tiene su lugar? ¡Un retrato de familia! Salud a todos

Was tun, wenn Familienfeste zur Qual werden? Eine Schwester und ein Bruder, Zoé und Jules, treffen sich wie jedes Jahr zum Geburtstag von Mémé, dem ältesten Mitglied der Familie, das beschlossen hat, nie zu sterben. Und wie immer bekommen sie die Witze von Onkel Jean, das Gedicht des Jüngsten und die Gedanken von Tante Mireille zu hören Um dieser Hölle zu entkommen, ziehen sie es vor, sich auf dem Dachboden ihrer Kindheit zu treffen Nebenbei haben sie noch eine Kiste Champagner, die Pflaume von Tonton und die Medikamentenschachtel von Tatie ergattert. Ein Familienspektakel, bei dem jeder seinen Platz hat? Ein Familienporträt eben! Prost!

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze