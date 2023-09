Au bar des grandes gueules ! Le Bourg Saint-Mexant, 5 octobre 2023, Saint-Mexant.

Saint-Mexant,Corrèze

Une comédie qui prouve que les Français ne sont pas que des « grandes gueules », ils sont aussi de mauvaise foi ! Soyez les bienvenus dans un bar bien d’ici où l’on rencontre une galerie de personnages drôles et hauts en couleurs : un patron grognon et radin, un plombier polonais, un cocu dépressif, un VRP allumé, un garçon de café écolo… Tous ont évidemment d’excellentes raisons de se plaindre….

2023-10-05 fin : 2023-10-07 . EUR.

Le Bourg

Saint-Mexant 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A comedy that proves that the French aren’t just loudmouths – they’re also people of bad faith! Welcome to a very local bar, where we meet a gallery of funny, colorful characters: a grumpy, stingy boss, a Polish plumber, a depressive cuckold, a crazy salesman, an eco-friendly waiter? They all, of course, have good reason to complain?

Una comedia que demuestra que los franceses no sólo son unos bocazas, ¡también son unos deshonestos! Bienvenidos a un bar muy local donde conoceremos a una galería de divertidos y pintorescos personajes: un jefe gruñón y tacaño, un fontanero polaco, un cornudo depresivo, un vendedor loco, un camarero ecologista? Todos ellos, por supuesto, tienen excelentes motivos para quejarse?

Eine Komödie, die beweist, dass die Franzosen nicht nur « grandes gueules » sind, sondern auch schlechtgläubig! Wir heißen Sie herzlich willkommen in einer Bar, in der Sie eine Reihe von lustigen und farbenfrohen Charakteren treffen: einen knurrigen und geizigen Chef, einen polnischen Klempner, einen depressiven Gehörnten, einen angeheiterten Vertreter, einen umweltbewussten Kellner? Alle haben natürlich gute Gründe, sich zu beschweren

