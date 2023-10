Trails des gorges de l’Auvézère Le Bourg Saint-Mesmin, 3 mars 2024, Saint-Mesmin.

Saint-Mesmin,Dordogne

Les trails les plus techniques et sauvages vous attendent dans les Gorges de l’Auvezère, un cadre exceptionnel pour une ambiance Pyrénées en Périgord.

Trails de 11/ 19/ 32 km, randonnée de 11 km.

Ouvert à tous (à partir de 15 ans). Inscriptions sur ikinoa.com..

2024-03-03 fin : 2024-03-03 . .

Le Bourg Relais nature

Saint-Mesmin 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The most technical and wild trails await you in the Auvezère Gorges, an exceptional setting for a Pyrenees atmosphere in Périgord.

Trails of 11/ 19/ 32 km, hike of 11 km.

Open to all (aged 15 and over). Registration on ikinoa.com.

Los senderos más técnicos y salvajes le esperan en las Gargantas del Auvezère, un marco excepcional para un ambiente pirenaico en Périgord.

Senderos de 11/ 19/ 32 km, caminata de 11 km.

Abierto a todos (a partir de 15 años). Para inscribirse, visite ikinoa.com.

Die technisch anspruchsvollsten und wildesten Trails erwarten Sie in den Gorges de l’Auvezère, einem außergewöhnlichen Rahmen für eine Pyrenäen-Atmosphäre im Périgord.

Trails von 11/ 19/ 32 km, Wanderung von 11 km.

Offen für alle (ab 15 Jahren). Anmeldungen unter ikinoa.com.

Mise à jour le 2023-10-17 par Isle-Auvézère