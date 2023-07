Fête patronale de Saint-Merd-les-Oussines Le Bourg Saint-Merd-les-Oussines, 30 juillet 2023, Saint-Merd-les-Oussines.

Saint-Merd-les-Oussines,Corrèze

Le Comité des Fêtes de Saint-Merd-les-Oussines vous invite à la fête patronale du village avec au programme: vide greniers, marché le matin et dans l’après-midi, mur d’escalade, structure gonflable, disc golf, défilé de chars, animation musicale. Repas entrecôte frites suivi du traditionnel feu d’artifice..

2023-07-30 fin : 2023-07-30 . .

Le Bourg

Saint-Merd-les-Oussines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes de Saint-Merd-les-Oussines invites you to the village’s patron saint’s day, with a garage sale, morning market and afternoon climbing wall, inflatable structure, disc golf, float parade and musical entertainment. Steak and French fries followed by the traditional fireworks display.

El Comité des Fêtes de Saint-Merd-les-Oussines le invita a las fiestas patronales del pueblo, que incluyen una venta de garaje, un mercado matinal y, por la tarde, un rocódromo, una estructura hinchable, disc golf, desfile de carrozas y animación musical. Entrecot y patatas fritas seguido del tradicional castillo de fuegos artificiales.

Das Festkomitee von Saint-Merd-les-Oussines lädt Sie zum Patronatsfest des Dorfes ein. Auf dem Programm stehen: Flohmarkt, Markt am Vormittag und am Nachmittag Kletterwand, Hüpfburg, Disc Golf, Wagenparade, musikalische Unterhaltung. Abendessen mit Entrecôte und Pommes frites, gefolgt von einem traditionellen Feuerwerk.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze