Téléthon : randonnée pédestre Le bourg Saint-Méard-de-Gurçon, 3 décembre 2023, Saint-Méard-de-Gurçon.

Saint-Méard-de-Gurçon,Dordogne

Une randonnée pédestre est organisée par « Génération Mouvements » avec accueil à 9h à la salle des fêtes pour un départ à

9h30.

2 parcours de 4 et 9 kms (3 euros)

Café de bienvenue et pot de l’amitié au retour offerts par l’association.

Organisation : Génération Mouvement.

2023-12-03

Le bourg Salle des fêtes

Saint-Méard-de-Gurçon 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A hike is organized by « Génération Mouvements » with a welcome at 9 a.m. at the salle des fêtes for a departure at

9h30.

2 routes of 4 and 9 kms (3 euros)

Welcome coffee and welcome drink on return offered by the association.

Organization: Génération Mouvement

La « Génération Mouvements » organiza una marcha, con bienvenida a las 9.00 h en el ayuntamiento y salida a las 9.30 h

9h30.

2 recorridos de 4 y 9 kms (3 euros)

Café de bienvenida y bebida de bienvenida a la vuelta ofrecidos por la asociación.

Organiza: Génération Mouvement

Eine Wanderung wird von « Génération Mouvements » organisiert. Der Empfang findet um 9 Uhr am Festsaal statt, der Start ist um 9 Uhr

9h30.

2 Strecken von 4 und 9 kms (3 Euro)

Willkommenskaffee und Umtrunk auf dem Rückweg werden von der Organisation angeboten.

Organisation: Génération Mouvement

