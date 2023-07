Fête champêtre à Saint-Martin-Sepert Le bourg Saint-Martin-Sepert, 5 août 2023, Saint-Martin-Sepert.

Saint-Martin-Sepert,Corrèze

Fête champêtre organisée par le comité des fêtes de Saint-Martin-Sepert.

Au menu : grillades (andouillettes, ventrèches, merguez, chipolatas) et frites. Pain de campagne cuit dans le four communal.

A partir de 15h : concours amical de Mölkky

Buvette sur place..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . .

Le bourg

Saint-Martin-Sepert 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Country fair organized by the Saint-Martin-Sepert festival committee.

On the menu: grilled meats (andouillettes, ventrèches, merguez, chipolatas) and French fries. Country-style bread baked in the communal oven.

From 3pm: friendly Mölkky competition

Refreshments on site.

Fiesta campestre organizada por el comité de fiestas de Saint-Martin-Sepert.

En el menú: carnes a la parrilla (andouillettes, ventrèches, merguez, chipolatas) y patatas fritas. Pan de payés cocido en el horno común.

A partir de las 15:00: concurso amistoso de Mölkky

Refrescos in situ.

Fête champêtre, organisiert vom Festkomitee von Saint-Martin-Sepert.

Auf dem Menü: Gegrilltes (Andouillettes, Ventrèches, Merguez, Chipolatas) und Pommes frites. Im Gemeindeofen gebackenes Landbrot.

Ab 15 Uhr: Freundschaftswettbewerb im Mölkky

Erfrischungsgetränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze