Soirée sketchs à Saint-Martin-Sepert Le Bourg Saint-Martin-Sepert, 8 juillet 2023, Saint-Martin-Sepert.

Saint-Martin-Sepert,Corrèze

La troupe du théâtre de La Halle présente une soirée sketchs. Au programme, différentes saynètes plus ou moins connues ; de Feydeau en passant par Jean Yann, Ribes…Une soirée pleine d’humour.

Buvette sur place par le comité des fêtes de St-Martin-Sepert.

Participation libre.

Une soirée en partenariat avec la commune de St-Martin-sepert..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . .

Le Bourg

Saint-Martin-Sepert 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The La Halle theater troupe presents an evening of sketches. On the program, a variety of more or less well-known sketches, from Feydeau to Jean Yann, Ribes…An evening full of humor.

Refreshment bar provided by the Comité des fêtes de St-Martin-Sepert.

Free admission.

An evening in partnership with the commune of St-Martin-Sepert.

La compañía de teatro La Halle presenta una velada de sketches. En el programa, varios sketches más o menos conocidos, de Feydeau a Jean Yann, Ribes… Una velada llena de humor.

Bar a cargo del Comité de Fiestas de St-Martin-Sepert.

Entrada gratuita.

Noche en colaboración con el municipio de St-Martin-Sepert.

Die Theatergruppe von La Halle präsentiert einen Sketchabend. Auf dem Programm stehen verschiedene mehr oder weniger bekannte Sketche; von Feydeau über Jean Yann bis hin zu Ribes… Ein Abend voller Humor.

Getränke vor Ort durch das Festkomitee von St-Martin-Sepert.

Die Teilnahme ist frei.

Ein Abend in Partnerschaft mit der Gemeinde St-Martin-Sepert.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de Tourisme Terres de Corrèze