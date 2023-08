Journée des Arts Vivants Le Bourg Saint-Martin-le-Redon, 17 septembre 2023, Saint-Martin-le-Redon.

Saint-Martin-le-Redon,Lot

2e édition de la journée des Arts Vivants :

ateliers participatifs, spectacles, animations de rue.

Pot offert par la mairie à 11h30 et restauration sur place dès 12h. Pour les grands et les petits.

Annulation en cas de pluie..

2023-09-17 10:00:00 fin : 2023-09-17 19:00:00. .

Le Bourg

Saint-Martin-le-Redon 46700 Lot Occitanie



2nd edition of the Living Arts Day:

participatory workshops, shows, street entertainment.

Drinks offered by the town hall at 11:30 am and on-site catering from 12 pm. For young and old alike.

Cancelled in case of rain.

2ª edición del Día de las Artes Vivas:

talleres participativos, espectáculos, animación de calle.

El Ayuntamiento ofrece una copa a las 11.30 h y un servicio de restauración a partir de las 12 h. Para grandes y pequeños.

Cancelado en caso de lluvia.

2. Ausgabe des Tages der lebenden Künste :

mitmach-Workshops, Aufführungen, Straßenanimationen.

Um 11:30 Uhr bietet die Stadtverwaltung einen Umtrunk an, ab 12 Uhr gibt es Essen und Trinken vor Ort. Für Groß und Klein.

Absage bei Regen.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT CVL Vignoble