Soirée Choucroute Le Bourg Saint-Martin-des-Lais, 9 décembre 2023 19:00, Saint-Martin-des-Lais.

Saint-Martin-des-Lais,Allier

Organisée par la Guinguette de la Grenouille, cette soirée conviviale propose un menu alléchant. La réservation est indispensable, pensez à réserver votre place pour une soirée mémorable..

2023-12-09 19:00:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

Le Bourg Salle des fêtes

Saint-Martin-des-Lais 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by the Guinguette de la Grenouille, this convivial evening features a tempting menu. Reservations are essential, so don’t forget to book your place for a memorable evening.

Organizada por la Guinguette de la Grenouille, esta agradable velada incluye un apetitoso menú. No olvide reservar su plaza para disfrutar de una velada inolvidable.

Dieser gesellige Abend wird von der Guinguette de la Grenouille organisiert und bietet ein verlockendes Menü. Eine Reservierung ist unbedingt erforderlich. Denken Sie daran, sich Ihren Platz für einen unvergesslichen Abend zu sichern.

