Vide-grenier Comité des Fêtes : Vide ta chambre Le bourg Saint-Martin-de-Jussac, 26 novembre 2023, Saint-Martin-de-Jussac.

Saint-Martin-de-Jussac,Haute-Vienne

Organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Martin de Jussac et en partenariat avec la Mairie. Venez en tant que visiteur chiner ou en tant qu’exposant pour vous séparer de ce que vous ne voulez plus (jouets, articles de puériculture, vêtements, livres). Profitez de la buvette et de l’offre de restauration sur place. Inscriptions obligatoires pour les exposants. Payant pour les exposants..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. EUR.

Le bourg Salle des fêtes

Saint-Martin-de-Jussac 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Comité des Fêtes de Saint-Martin de Jussac in partnership with the Mairie. Come as a visitor to bargain-hunt or as an exhibitor to part with what you no longer want (toys, childcare articles, clothes, books). Take advantage of the refreshment bar and on-site catering. Registration required for exhibitors. Paying exhibitors.

Organizado por el Comité de Fiestas de Saint-Martin de Jussac en colaboración con el Ayuntamiento. Venga a curiosear como visitante o como expositor para deshacerse de lo que ya no quiera (juguetes, artículos de puericultura, ropa, libros). Aproveche el bar y la restauración in situ. Los expositores deben inscribirse. Expositores de pago.

Organisiert vom Festkomitee von Saint-Martin de Jussac und in Partnerschaft mit dem Rathaus. Kommen Sie als Besucher zum Stöbern oder als Aussteller, um sich von dem zu trennen, was Sie nicht mehr wollen (Spielzeug, Babyartikel, Kleidung, Bücher). Nutzen Sie den Getränkestand und das Essensangebot vor Ort. Anmeldung für Aussteller erforderlich. Kostenpflichtig für Aussteller.

