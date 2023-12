Le mercredi Pétanque le bourg Saint-Martin-de-Fressengeas, 28 février 2024, Saint-Martin-de-Fressengeas.

Saint-Martin-de-Fressengeas Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 16:00:00

fin : 2024-02-28 18:00:00

Si le temps est de la partie, ouvert à tous et toutes. n’oubliez pas votre matériel personnel!.

le bourg

Saint-Martin-de-Fressengeas 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-11 par Isle-Auvézère