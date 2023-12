Cet évènement est passé La marche du dimanche le bourg Saint-Martin-de-Fressengeas Catégories d’Évènement: Dordogne

Début : 2023-12-10

fin : 2023-12-10 Le 2ème dimanche du mois, ouvert à tous /.

Le 2ème dimanche du mois, ouvert à tous / horaire en amont via la page facebook de l'association #AACSM .

Saint-Martin-de-Fressengeas 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

