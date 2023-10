Marché de Noël Le Bourg Saint-Martial-sur-Isop, 3 décembre 2023, Saint-Martial-sur-Isop.

Saint-Martial-sur-Isop,Haute-Vienne

Venez faire vos emplètes de Noël auprès des artisans d’art et producteurs locaux présents pour l’occasion. Vous pourrez même vous restaurer sur place..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. EUR.

Le Bourg Salle polyvalente

Saint-Martial-sur-Isop 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and do your Christmas shopping with local craftsmen and producers present for the occasion. You’ll even be able to eat on site.

Venga a hacer sus compras navideñas con los artesanos y productores locales, presentes para la ocasión. Incluso podrá comer allí mismo.

Machen Sie Ihre Weihnachtsgeschenke bei den Kunsthandwerkern und lokalen Produzenten, die zu diesem Anlass anwesend sind. Sie können sich sogar vor Ort verpflegen.

Mise à jour le 2023-10-14 par OT Pays du Haut Limousin