Soirée Cabaret Le Bourg Saint-Martial-de-Gimel, 6 octobre 2023, Saint-Martial-de-Gimel.

Saint-Martial-de-Gimel,Corrèze

Soirée cabaret – Vendredi 6 : G Beaussonie chanson française – Les Gojats Del Porti – JP Marel fantaisiste – Ghislaine Mouly guitare et voix – Orange Amères – Corinne danses – Colette et Didier musiques traditionnelles – L’Emile et une pièce sketch – Samedi 7 : G Beaussonie chanson française – JP Marel fantaisiste – Quartet Ghislaine Mouly Orange Amères – Corinne danses – Colette et Didier Musiques traditionnelles – L’Emile et une pièce sketch – Sur réservation dans la limite des places disponibles – Salle Polyvalente.

2023-10-06 fin : 2023-10-07 . EUR.

Le Bourg

Saint-Martial-de-Gimel 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Cabaret evening – Friday 6 : G Beaussonie chanson française – Les Gojats Del Porti – JP Marel fantaisiste – Ghislaine Mouly guitare et voix – Orange Amères – Corinne danses – Colette et Didier musiques traditionnelles – L’Emile et une pièce sketch – Saturday 7 : G Beaussonie chanson française – JP Marel fantaisiste – Quartet Ghislaine Mouly Orange Amères – Corinne danses – Colette et Didier Musiques traditionnelles – L’Emile et une pièce sketch – Bookings subject to availability – Salle Polyvalente

Noche de cabaret – Viernes 6 : G Beaussonie chanson française – Les Gojats Del Porti – JP Marel fantaisiste – Ghislaine Mouly guitare et voix – Orange Amères – Corinne danses – Colette et Didier musiques traditionnelles – L’Emile et une pièce sketch – Sábado 7 : G Beaussonie chanson française – JP Marel fantaisiste – Quartet Ghislaine Mouly Orange Amères – Corinne danses – Colette et Didier Musiques traditionnelles – L’Emile et une pièce sketch – Entradas sujetas a disponibilidad – Salle Polyvalente

Kabarettabend – Freitag, 6. : G Beaussonie französisches Lied – Les Gojats Del Porti – JP Marel Fantasie – Ghislaine Mouly Gitarre und Gesang – Orange Amères – Corinne Tänze – Colette und Didier Traditionelle Musik – L’Emile und ein Sketch-Stück – Samstag, 7: G Beaussonie französisches Chanson – JP Marel Fantasie – Quartett Ghislaine Mouly Orange Amères – Corinne Tänze – Colette und Didier Traditionelle Musik – L’Emile et une pièce sketch – Mit Reservierung im Rahmen der verfügbaren Plätze – Salle Polyvalente

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze