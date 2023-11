Repas dansant Le Bourg Saint-Martial-d’Artenset, 3 décembre 2023, Saint-Martial-d'Artenset.

Saint-Martial-d’Artenset,Dordogne

Repas dansant

A partir de midi avec Disco JM Musette et Année 70/80 à nos jours à la salle des fêtes adhérent Foyer Amitié : 30 €, non adhérent : 33 € – au menu : apéritif et ses toasts chauds, salade océane et saumon mariné, pavé de perche sauce normande, sorbet et alcool, suprême de pintade sauce aux morilles, mille feuilles de pommes de terre, salade, fromage, bavarois poire-chocolat, vins rouge, rosé, blanc, café – 06 30 98 59 87.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

Le Bourg Salle des fêtes

Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Dinner dance

From midday with Disco JM Musette and Years 70/80 to the present day at the Salle des Fêtes Foyer Amitié members: 30 ?, non-members: 33 ? – menu: aperitif with hot toast, ocean salad and marinated salmon, perch steak with Normandy sauce, sorbet and alcohol, guinea fowl supreme with morel mushroom sauce, potato mille feuilles, salad, cheese, pear-chocolate bavarois, red, rosé and white wines, coffee – 06 30 98 59 87

Comida de baile

A partir del mediodía con Disco JM Musette y los años 70/80 hasta la actualidad en la sala del pueblo Foyer Amitié socios: 30€, no socios: 33€ – en el menú: aperitivo con tostadas calientes, ensalada oceánica y salmón marinado, filete de perca con salsa normanda, sorbete y alcohol, suprema de pintada con salsa de colmenillas, milhojas de patata, ensalada, bavarois de queso, pera y chocolate, vinos tinto, rosado y blanco, café – 06 30 98 59 87

Tanzende Mahlzeit

Ab 12 Uhr mit Disco JM Musette und Jahr 70/80 bis heute im Festsaal Mitglieder des Foyer Amitié: 30 ?, Nicht-Mitglieder: 33 ? – menü: Aperitif und warmer Toast, Ozeansalat und marinierter Lachs, Eglifleischsteak mit normannischer Sauce, Sorbet und Alkohol, Perlhuhnsuppe mit Morchelsauce, tausend Blätter Kartoffeln, Salat, Käse, Birnen-Schokoladen-Bavarois, Rot-, Rosé- und Weißwein, Kaffee – 06 30 98 59 87

Mise à jour le 2023-11-14 par Vallée de l’Isle