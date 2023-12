Cet évènement est passé Marché de Noël Le Bourg Saint-Martial-d’Artenset Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Martial-d'Artenset Marché de Noël Le Bourg Saint-Martial-d’Artenset, 1 décembre 2023, Saint-Martial-d'Artenset. Saint-Martial-d’Artenset,Dordogne Marché de Noël dès 14h : exposants, marrons grillés, vin chaud, chocolat chaud offert aux enfants, chants des élèves des écoles, présence du Père Noël : 06 44 18 33 40.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

Le Bourg

Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Christmas market from 2 p.m.: exhibitors, roasted chestnuts, mulled wine, hot chocolate for children, schoolchildren singing, Santa Claus present: 06 44 18 33 40 Mercado navideño a partir de las 14:00: puestos, castañas asadas, vino caliente, chocolate caliente para los niños, cantos de los escolares, regalo de Papá Noel: 06 44 18 33 40 Weihnachtsmarkt ab 14 Uhr: Aussteller, geröstete Kastanien, Glühwein, heiße Schokolade für Kinder, Gesang der Schulkinder, Anwesenheit des Weihnachtsmannes: 06 44 18 33 40 Mise à jour le 2023-11-27 par Vallée de l’Isle Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Martial-d'Artenset Autres Lieu Le Bourg Adresse Le Bourg Ville Saint-Martial-d'Artenset Departement Dordogne Lieu Ville Le Bourg Saint-Martial-d'Artenset latitude longitude 45.016274;0.20412787

Le Bourg Saint-Martial-d'Artenset Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martial-d'artenset/