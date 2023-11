Nouvel An à St-Marc à Frongier Le Bourg Saint-Marc-à-Frongier, 31 décembre 2023, Saint-Marc-à-Frongier.

Saint-Marc-à-Frongier,Creuse

—————– MENU —————–

Marquisette et son trio d’amuse-bouche

——————————————–

Foie gras de canard

Condiment datte Medjoul, pignons de pins

——————————————–

Dos de saumon confit basse température

Viennoise de panko, fingers de polenta grillée au sésame

Condiment mangue-coriandre

——————————————–

Poitrine de veau du Limousin

Farcie au champignons des bois

Riz au gras et petits légumes de saison

——————————————–

Farandole de nos provinces

——————————————–

Parfait glacé au citron

Meringues et mousse au mascarpone

——————————————–

Café.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 23:59:00. EUR.

Le Bourg

Saint-Marc-à-Frongier 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



—————– MENU —————–

Marquisette and its trio of amuse-bouches

——————————————–

Duck foie gras

Medjoul date condiment, pine nuts

——————————————–

Back of salmon confit at low temperature

Panko Viennoise, sesame-grilled polenta fingers

Mango-coriander condiment

——————————————–

Limousin veal breast

Stuffed with wild mushrooms

Rice au gras with seasonal vegetables

——————————————–

Farandole from our provinces

——————————————–

Iced lemon parfait

Meringues and mascarpone mousse

——————————————–

Coffee

—————– MENÚ —————–

Marquisette y su trío de amuse-bouches

——————————————–

Foie gras de pato

Condimento de dátiles Medjoul, piñones

——————————————–

Lomo de salmón confitado a baja temperatura

Viennoise de panko, dedos de polenta a la plancha con sésamo

Condimento de mango y cilantro

——————————————–

Pechuga de ternera Limousin

Rellena de setas silvestres

Arroz au gras y verduras de temporada

——————————————–

Farandul de nuestras provincias

——————————————–

Parfait de limón helado

Merengues y mousse de mascarpone

——————————————–

Café

—————– MENU —————–

Marquisette und ihr Amuse-Bouche-Trio

——————————————–

Fettige Leber von der Ente

Medjoul Dattel Condiment, Pinienkerne

——————————————–

Confierter Niedrigtemperatur-Lachsrücken

Panko Viennoise, geröstete Polentafinger mit Sesam

Mango-Koriander-Kondiment

——————————————–

Kalbsbrust aus dem Limousin

Gefüllt mit Waldpilzen

Reis mit Fett und kleinem Saisongemüse

——————————————–

Farandole aus unseren Provinzen

——————————————–

Eisparfait mit Zitrone

Meringues und Mascarpone-Mousse

——————————————–

Kaffee

Mise à jour le 2023-11-04 par Creuse Tourisme