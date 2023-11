Randonnée pédestre Le Bourg Saint-Loup-des-Chaumes, 21 avril 2024, Saint-Loup-des-Chaumes.

Saint-Loup-des-Chaumes,Cher

Bien chaussés, participez à l’une des premières randonnées de l’année sur le territoire de Levet-Châteauneuf-sur-Cher et Lignières..

Dimanche 2024-04-21 07:30:00 fin : 2024-04-21 . 2 EUR.

Le Bourg

Saint-Loup-des-Chaumes 18190 Cher Centre-Val de Loire



With your shoes on, take part in one of the first hikes of the year in the Levet-Châteauneuf-sur-Cher and Lignières area.

Con los zapatos puestos, participe en uno de los primeros paseos del año por la zona de Levet-Châteauneuf-sur-Cher y Lignières.

Gut beschuht nehmen Sie an einer der ersten Wanderungen des Jahres im Gebiet von Levet-Châteauneuf-sur-Cher und Lignières teil.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT LIGNIERES