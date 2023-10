Le Mardi Augyssois Le Bourg Saint-Léopardin-d’Augy Catégories d’Évènement: Allier

Saint-Léopardin-d'Augy Le Mardi Augyssois Le Bourg Saint-Léopardin-d’Augy, 17 octobre 2023, Saint-Léopardin-d'Augy. Saint-Léopardin-d’Augy,Allier Soirée repas organisée par le comité des fêtes. Au menu : pâtés aux pommes de Terre maison, salade, fromage, dessert. Sur réservation uniquement..

2023-10-17 19:30:00

Le Bourg Salle polyvalente

Saint-Léopardin-d’Augy 03160 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Evening meal organized by the Comité des fêtes. Menu: homemade potato pie, salad, cheese, dessert. Reservations required. Cena organizada por el Comité de fiestas. En el menú: pastel de patatas casero, ensalada, queso y postre. Sólo con reserva previa. Abendmahlzeit, die vom Festkomitee organisiert wird. Auf dem Menü stehen: hausgemachte Kartoffelpasteten, Salat, Käse, Dessert. Nur mit Reservierung.

