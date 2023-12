Impro’Minots Le bourg Saint-Léon-sur-Vézère, 17 décembre 2023 16:30, Saint-Léon-sur-Vézère.

Saint-Léon-sur-Vézère,Dordogne

Spectacle de théâtre d’improvisation proposé par la compagnie Alix Ö Pays des Merveilles.

2 comédiens, 100g de costumes, 12 thèmes donnés par les enfants, 1 pincée de fantastique, 2L de rigolade, 40 min d’histoires improvisées.

Goüter partagé à partir de 16h.

Participation libre et consciente..

Le bourg Salle des fêtes

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Improvisational theater show by the company Alix Ö Pays des Merveilles.

2 actors, 100g of costumes, 12 themes given by the children, 1 pinch of fantasy, 2L of fun, 40 min of improvised stories.

Shared snack from 4pm.

Free, conscious participation.

Espectáculo de teatro de improvisación a cargo de la compañía Alix Ö Pays des Merveilles.

2 actores, 100g de vestuario, 12 temas dados por los niños, 1 pizca de fantasía, 2L de diversión, 40 minutos de historias improvisadas.

Merienda compartida a partir de las 16 h.

Participación libre y consciente.

Eine Improvisationstheatervorstellung der Theatergruppe Alix Ö Pays des Merveilles.

2 Schauspieler, 100g Kostüme, 12 von den Kindern vorgegebene Themen, 1 Prise Fantasy, 2L Spaß, 40 min improvisierte Geschichten.

Gemeinsamer Kuchen ab 16 Uhr.

Freie und bewusste Teilnahme.

