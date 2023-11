Beaujolais nouveau Le Bourg Saint-Léon-sur-Vézère, 16 novembre 2023, Saint-Léon-sur-Vézère.

Saint-Léon-sur-Vézère,Dordogne

L’épicerie l’Épi gourmand vous invite à déguster le Beaujolais nouveau à la salle des fêtes de saint-Léon-sur-Vézère..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . .

Le Bourg Salle des fêtes

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



L’Épi gourmand grocery store invites you to taste the Beaujolais nouveau at the Saint-Léon-sur-Vézère village hall.

La tienda de alimentación Épi gourmand le invita a degustar el Beaujolais nouveau en el salón del pueblo de Saint Léon-sur-Vézère.

Der Lebensmittelladen l’Épi gourmand lädt Sie zur Verkostung des neuen Beaujolais in den Festsaal von saint-Léon-sur-Vézère ein.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère