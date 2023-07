Inauguration Trail Lascaux Vallée Vézère le bourg Saint-Léon-sur-Vézère, 8 octobre 2023, Saint-Léon-sur-Vézère.

Saint-Léon-sur-Vézère,Dordogne

Course de type trail (nature), se déroulant sur les communes de Saint Léon sur Vézère, Thonac, Plazac. Deux parcours : 24,5km et 12km.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

le bourg

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Nature trail race, taking place in the communes of Saint Léon sur Vézère, Thonac and Plazac. Two courses: 24.5km and 12km

Carrera por senderos naturales que tiene lugar en los municipios de Saint Léon sur Vézère, Thonac y Plazac. Dos recorridos: 24,5 km y 12 km

Lauf vom Typ Trail (Natur), der in den Gemeinden Saint Léon sur Vézère, Thonac und Plazac stattfindet. Zwei Strecken: 24,5km und 12km

Mise à jour le 2023-07-14 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère