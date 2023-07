Fête de la moisson le bourg Saint-Léon-sur-Vézère, 6 août 2023, Saint-Léon-sur-Vézère.

Saint-Léon-sur-Vézère,Dordogne

L’association Les Vielles Calandres vous propose une démonstration de battage à l’ancienne et une exposition de vieux matériels agricoles..

2023-08-06 fin : 2023-08-06 . EUR.

le bourg

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The association Les Vielles Calandres offers an old-fashioned threshing demonstration and an exhibition of old farming equipment.

La asociación Les Vielles Calandres ofrece una demostración de trilla a la antigua y una exposición de antiguos aperos de labranza.

Der Verein Les Vielles Calandres bietet Ihnen eine Vorführung des Dreschens auf traditionelle Weise und eine Ausstellung alter landwirtschaftlicher Geräte.

