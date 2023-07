Concours de Pétanque à Saint Léon sur Vézère Le bourg Saint-Léon-sur-Vézère, 8 juillet 2023, Saint-Léon-sur-Vézère.

Saint-Léon-sur-Vézère,Dordogne

Concours de pétanque ouvert à tous. De nombreux mots sont à gagner. Jet du but à 14h30..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . .

Le bourg Terrain de pétanque

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Petanque competition open to all. Many words to be won. Goal throw at 2.30pm.

Concurso de petanca abierto a todos. Muchas palabras para ganar. Tiro a puerta a las 14.30 h.

Petanque-Wettbewerb, der für alle offen ist. Es gibt zahlreiche Wörter zu gewinnen. Zielwurf um 14:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-15 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère