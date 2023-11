Réveillon de la Saint-Sylvestre Le Bourg Saint-Léon-sur-l’Isle Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Léon-sur-l'Isle Réveillon de la Saint-Sylvestre Le Bourg Saint-Léon-sur-l’Isle, 31 décembre 2023, Saint-Léon-sur-l'Isle. Saint-Léon-sur-l’Isle,Dordogne Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre, animé par Fantic Music. 20h, salle des fêtes

Tarifs : 62 €-20 € (enfant jusqu’à 12 ans)

Sur réservation, places limitées Club de Billard « Les Inconnus » 06 78 36 57 92.

Le Bourg Salle des fêtes

Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



New Year’s Eve dance, with Fantic Music. 8pm, salle des fêtes

Price: 62 ?-20 ? (children under 12)

Reservations required, places limited Club de Billard » Les Inconnus » 06 78 36 57 92 Baile de Nochevieja, organizado por Fantic Music. 20.00 h, sala de fiestas

Precio: 62 euros – 20 euros (niños menores de 12 años)

Reserva obligatoria, plazas limitadas Club de Billar » Les Inconnus » 06 78 36 57 92 Silvester-Tanzabend, musikalisch umrahmt von Fantic Music. 20 Uhr, Festsaal

Preise: 62 ?-20 ? (Kinder bis 12 Jahre)

Catégories d'Évènement: Dordogne, Saint-Léon-sur-l'Isle

