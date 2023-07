Fête votive Le Bourg Saint-Laurent-les-Tours Catégories d’Évènement: Lot

Saint-Laurent-les-Tours Fête votive Le Bourg Saint-Laurent-les-Tours, 5 août 2023, Saint-Laurent-les-Tours. Saint-Laurent-les-Tours,Lot Une journée de festivités à Saint-Laurent-les-Tours !.

2023-08-05 14:00:00 fin : 2023-08-05 02:00:00. 18 EUR.

Le Bourg

Saint-Laurent-les-Tours 46400 Lot Occitanie



A day of festivities in Saint-Laurent-les-Tours! Un día de fiesta en Saint-Laurent-les-Tours Ein Tag voller Feierlichkeiten in Saint-Laurent-les-Tours! Mise à jour le 2023-06-21 par OTVD – Bretenoux Détails Catégories d’Évènement: Lot, Saint-Laurent-les-Tours Autres Lieu Le Bourg Adresse Le Bourg Ville Saint-Laurent-les-Tours Departement Lot Lieu Ville Le Bourg Saint-Laurent-les-Tours

Le Bourg Saint-Laurent-les-Tours Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-les-tours/