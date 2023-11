Marché de Noël St Laurent la vallée Le bourg Saint-Laurent-la-Vallée, 25 novembre 2023, Saint-Laurent-la-Vallée.

Saint-Laurent-la-Vallée,Dordogne

L’association ECLA vous invite à la 10ème édition de son Marché de Noël.

Il se déroulera sur 2 jours :

– samedi 25 novembre de 14h à 18h

– dimanche 26 novembre de 10h à 18h

Artistes, artisans, créateurs et producteurs de pays. Nombreuses animations, présence du Père Noël, balade en calèche, tombola.

2023-11-25 fin : 2023-11-26 . .

Le bourg

Saint-Laurent-la-Vallée 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The ECLA association invites you to the 10th edition of its Christmas Market.

It will take place over 2 days:

– saturday, November 25, 2 – 6 pm

– sunday, November 26, 10am to 6pm

Local artists, craftsmen, creators and producers. Lots of entertainment, Santa Claus, horse-drawn carriage rides, tombola..

La asociación ECLA le invita a la 10ª edición de su Mercado de Navidad.

Tendrá lugar durante 2 días:

– sábado 25 de noviembre de 14:00 a 18:00

– domingo 26 de noviembre de 10:00 a 18:00

Artistas, artesanos, diseñadores y productores locales. Numerosas animaciones, Papá Noel, paseos en coche de caballos, tómbola..

Der Verein ECLA lädt Sie zur 10. Ausgabe seines Weihnachtsmarktes ein.

Er findet an zwei Tagen statt:

– samstag, 25. November von 14h bis 18h

– sonntag, 26. November von 10 bis 18 Uhr

Künstler, Kunsthandwerker, Designer und Erzeuger aus dem Land. Zahlreiche Animationen, Anwesenheit des Weihnachtsmanns, Kutschfahrten, Tombola

Mise à jour le 2023-11-10 par Périgord Noir Vallée Dordogne