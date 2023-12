Soirée théâtre Le Bourg Saint-Junien-les-Combes, 9 décembre 2023 20:00, Saint-Junien-les-Combes.

Saint-Junien-les-Combes,Haute-Vienne

L’association Ma Campagne Ta Muse vous invite à une soirée théâtre avec la troupe Les Gens de la lune et Les Encables. Ils interprèteront la pièce « Elle est [encore plus] folle ». La première partie sera assurée par Guillaume Mentaliste. Venez passer un excellent moment de rire. Pensez à réserver vos places !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Le Bourg Salle polyvalente

Saint-Junien-les-Combes 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Ma Campagne Ta Muse association invites you to an evening of theater with the troupe Les Gens de la lune and Les Encables. They will perform the play « Elle est [encore plus] folle ». Opening act will be Guillaume Mentaliste. Come and enjoy a great laugh. Don’t forget to reserve your seats!

La asociación Ma Campagne Ta Muse le invita a una velada teatral con la compañía Les Gens de la lune y Les Encables. Representarán la obra « Elle est [encore plus] folle ». El telonero será Guillaume Mentaliste. Venga a reírse a carcajadas. No olvide reservar sus entradas

Der Verein Ma Campagne Ta Muse lädt Sie zu einem Theaterabend mit der Theatergruppe Les Gens de la lune und Les Encables ein. Sie werden das Stück « Elle est [encore plus] folle » (Sie ist [noch] verrückter) aufführen. Der erste Teil des Abends wird von Guillaume Mentaliste bestritten. Kommen Sie und verbringen Sie einen hervorragenden Moment des Lachens. Denken Sie daran, Ihre Plätze zu reservieren!

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Pays du Haut Limousin