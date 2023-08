Journées Européennes du Patrimoine: expositions et diaporamas le bourg Saint-Julien-Molhesabate, 17 septembre 2023, Saint-Julien-Molhesabate.

Saint-Julien-Molhesabate,Haute-Loire

l’église de St Julien , l’histoire de sa reconstruction et de son clocher

Etude approfondie du cadastre de 1825 : les constructions, les voies de communication..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . .

le bourg salle polyvalente

Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



the church of St Julien, the history of its reconstruction and its bell tower

In-depth study of the 1825 land register: buildings and roads.

la iglesia de St Julien, la historia de su reconstrucción y su campanario

Estudio en profundidad del catastro de 1825: edificios y caminos.

die Kirche von St. Julien , die Geschichte ihres Wiederaufbaus und ihres Glockenturms

Eingehende Untersuchung des Katasters von 1825: Bauwerke, Verkehrswege.

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon