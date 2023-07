Soirée Pot au feu Le bourg Saint-Julien-le-Petit, 18 novembre 2023, Saint-Julien-le-Petit.

Saint-Julien-le-Petit,Haute-Vienne

Soirée pot au feu sur réservation au 06 22 50 41 21. Au menu : Entrée, Pot au feu, salade et fromages, desserts..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Le bourg Salle Culturelle et festive

Saint-Julien-le-Petit 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Pot-au-feu evening by reservation on 06 22 50 41 21. Menu: Starter, Pot au feu, salad and cheeses, desserts.

Velada Pot au feu previa reserva en el 06 22 50 41 21. Menú: Entrante, Pot au feu, ensalada y quesos, postres.

Pot au feu-Abend mit Reservierung unter 06 22 50 41 21. Menü: Vorspeise, Pot au feu, Salat und Käse, Desserts.

