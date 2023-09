29ème Foire Agricole Le Bourg Saint-Julien-du-Pinet, 1 octobre 2023, Saint-Julien-du-Pinet.

Saint-Julien-du-Pinet,Haute-Loire

Expo Nationale d’Aviculture – Vente de bovins – Animations : sculpture sur bois à la tronçonneuse – tonte de moutons – balade en poney – chiens de troupeau – expo à la bibliothèque, grande tombola – Restauration : Tripes à partir de 8h30, repas le midi..

2023-10-01 08:30:00 fin : 2023-10-01 . .

Le Bourg

Saint-Julien-du-Pinet 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



National Poultry Show – Cattle sale – Activities: chainsaw woodcarving – sheep shearing – pony rides – herding dogs – library exhibition, big tombola – Catering: Tripes from 8:30 am, lunch at noon.

Exposición nacional de aves de corral – Venta de ganado – Actividades: talla de madera con motosierra – esquila de ovejas – paseos en poni – perros pastores – exposición en la biblioteca, gran tómbola – Restauración: callos a partir de las 8.30 h, almuerzo a mediodía.

Nationale Geflügelschau – Verkauf von Rindern – Animationen: Holzschnitzerei mit der Kettensäge – Schafschur – Ponyreiten – Herdenhunde – Ausstellung in der Bibliothek, große Tombola – Verpflegung: Kutteln ab 8:30 Uhr, Mittagessen.

