Soirée karaoké Le Bourg Saint-Julien-d’Ance, 2 décembre 2023, Saint-Julien-d'Ance.

Saint-Julien-d’Ance,Haute-Loire

Soirée karaoké organisée par le comité des fêtes de Saint Julien d’Ance.

Tortillas sur réservation jusqu’au 29 novembre, et sangria..

2023-12-02 20:00:00 fin : 2023-12-02 . .

Le Bourg Salle polyvalente

Saint-Julien-d’Ance 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Karaoke evening organized by the Saint Julien d’Ance festival committee.

Tortillas on reservation until November 29, and sangria.

Velada de karaoke organizada por la comisión de fiestas de Saint Julien d’Ance.

Tortillas bajo reserva hasta el 29 de noviembre y sangría.

Karaoke-Abend, organisiert vom Festkomitee von Saint Julien d’Ance.

Tortillas mit Reservierung bis zum 29. November und Sangria.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay