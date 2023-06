Marché de producteurs Le bourg Saint-Jouin-de-Blavou, 2 septembre 2023, Saint-Jouin-de-Blavou.

Saint-Jouin-de-Blavou,Orne

Marché de producteurs organisé par le comité des fêtes de Saint-Jouin-de-Blavou. Avec le présence de Condé Music..

2023-09-02 à 17:00:00 ; fin : 2023-09-02 20:00:00. .

Le bourg

Saint-Jouin-de-Blavou 61360 Orne Normandie



Farmers’ market organized by the Saint-Jouin-de-Blavou festival committee. With the presence of Condé Music.

Mercado agrícola organizado por el comité de fiestas de Saint-Jouin-de-Blavou. Con la presencia de Condé Music.

Bauernmarkt, organisiert vom Festkomitee von Saint-Jouin-de-Blavou. Mit der Anwesenheit von Condé Music.

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme