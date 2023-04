Festival Escambis le bourg, Saint-Jean-Lagineste (46)

Festival Escambis le bourg, Saint-Jean-Lagineste (46), 28 mai 2023, . Festival Escambis Dimanche 28 mai, 14h30 le bourg, Saint-Jean-Lagineste (46) 14h30-16h : conférence musicale par Pierre Péguin et Didier Vergne de l’AMTP Quercy. Ils vous proposent d’aller à la rencontre du Quercy des années 1900 de l’abbé Lacoste et de l’oeuvre de ce chercheur qui a rassemblé 340 chants traditionnels. La conférence situe l’abbé dans son environnement géographique et culturel accompagnée d’un support visuel pour agrémenter le récit, puis, Pierre et Didier vous présentent quelques chants de terroir qu’il a pu recueillir. 16h30-18h : 2 pièces de théâtre bilingues « La balade ministérielle » et « Le dentiste » par la troupe de Montcuq. Réservations : 06 73 62 64 63 / asso.aquiloc@gmail.com www.espacioccitancarcinol.com source : événement Festival Escambis publié sur AgendaTrad le bourg, Saint-Jean-Lagineste (46) église le bourg, 46400 Saint-Jean-Lagineste, France [{« link »: « mailto:asso.aquiloc@gmail.com »}, {« link »: « http://www.espacioccitancarcinol.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/42454 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-28T14:30:00+02:00 – 2023-05-28T18:00:00+02:00

2023-05-28T14:30:00+02:00 – 2023-05-28T18:00:00+02:00 basque danse

Détails Autres Lieu le bourg, Saint-Jean-Lagineste (46) Adresse église le bourg, 46400 Saint-Jean-Lagineste, France Age max 110 Lieu Ville le bourg, Saint-Jean-Lagineste (46)

le bourg, Saint-Jean-Lagineste (46) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//