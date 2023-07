Fête Votive à Saint-Jean-de-Laur Le bourg Saint-Jean-de-Laur, 21 juillet 2023, Saint-Jean-de-Laur.

Saint-Jean-de-Laur,Lot

Le comité des fête vous accueille dans une ambiance festive à l’occasion de la fête votive du village..

2023-07-21 fin : 2023-07-23 . EUR.

Le bourg

Saint-Jean-de-Laur 46260 Lot Occitanie



The festival committee welcomes you in a festive atmosphere on the occasion of the village’s votive festival.

La comisión de festejos le da la bienvenida en un ambiente festivo para la fiesta votiva del pueblo.

Das Festkomitee empfängt Sie in einer festlichen Atmosphäre anlässlich des Votivfestes des Dorfes.

Mise à jour le 2023-07-14 par OT Figeac