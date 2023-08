Journées européennes du patrimoine : découverte de la mycologie Le bourg Saint-Hilaire-de-la-Noaille, 17 septembre 2023, Saint-Hilaire-de-la-Noaille.

Saint-Hilaire-de-la-Noaille,Gironde

Visite « découverte de la mycologie »: la science qui étudie les champignons et les lichens, qui à ce jour sont classés parmi les champignons. Découvrez la mycologique d’une chenaie-charmaie dans le Réolais.

Information : prévoir des chaussures tout-terrain et pique-nique..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 17:00:00. EUR.

Le bourg

Saint-Hilaire-de-la-Noaille 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mycology discovery tour: the science that studies fungi and lichens, which to this day are classified as mushrooms. Discover the mycology of a chestnut grove in the Réolais region.

Information: bring all-terrain shoes and a picnic.

Recorrido « Descubre la micología »: la ciencia que estudia los hongos y líquenes, actualmente clasificados como setas. Descubra la micología de un castañar del Réolais.

Información: traiga calzado todo terreno y un picnic.

Besichtigung der Mykologie: Die Wissenschaft, die sich mit Pilzen und Flechten befasst, die bis heute zu den Pilzen gezählt werden. Entdecken Sie die Mykologie einer Chenaie-Charmaie im Réolais.

Information: Bitte bringen Sie geländegängige Schuhe und ein Picknick mit.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT de l’Entre-deux-Mers