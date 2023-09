« Heure du conte » Edgard lit… Le bourg Saint-Germain-les-Belles, 7 octobre 2023, Saint-Germain-les-Belles.

Saint-Germain-les-Belles,Haute-Vienne

Retrouvez le jeune Edgard pour cette nouvelle année scolaire, à l’heure du conte de St-Germain-les-Belles. Pour les enfants à partir de 5 ans..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 15:00:00. EUR.

Le bourg

Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Join young Edgard for the new school year at story time in St-Germain-les-Belles. For children aged 5 and over.

Acompañe al pequeño Edgard en la hora del cuento en St-Germain-les-Belles. Para niños a partir de 5 años.

Treffen Sie den jungen Edgard in diesem neuen Schuljahr bei der Märchenstunde in St-Germain-les-Belles wieder. Für Kinder ab 5 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Briance Sud Haute-Vienne