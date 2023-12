Le trésor des grottes ornées Le bourg Saint-Germain-et-Mons, 15 décembre 2023 20:30, Saint-Germain-et-Mons.

Saint-Germain-et-Mons,Dordogne

Le GERBAPP et la municipalité de Saint-Germain et Mons, ont le plaisir de vous inviter à la conférence de Pedro Lima, le vendredi 15 décembre, à la salle des fêtes, à 20h30.

« Le trésor des grottes ornées »

« En France, on compte un peu moins de 200 grottes et abris ornés, sur les 400 environ

répertoriés en Europe : Lascaux, Chauvet et Cosquer, bien-sûr, mais aussi Font-de-Gaume,

Pech Merle, Niaux, Isturitz, Arcy-sur-Cure, Rouffignac ou Altamira (en Espagne)…

Comment ont-elles été découvertes ? Quelles étaient les techniques des artistes ?

Pourquoi ont-ils peint ces milliers d’animaux sur les parois ? ».

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

Le bourg Salle des fêtes

Saint-Germain-et-Mons 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



GERBAPP and the municipality of Saint-Germain et Mons are pleased to invite you to Pedro Lima’s lecture on Friday December 15, at the Salle des Fêtes, 8.30pm.

« The treasure of the decorated caves »

« In France, there are just under 200 decorated caves and shelters, out of around 400 in Europe

in Europe: Lascaux, Chauvet and Cosquer, of course, but also Font-de-Gaume,

Pech Merle, Niaux, Isturitz, Arcy-sur-Cure, Rouffignac or Altamira (in Spain)?

How were they discovered? What were the artists’ techniques?

Why did they paint thousands of animals on the walls?

GERBAPP y el ayuntamiento de Saint-Germain et Mons tienen el placer de invitarle a la conferencia de Pedro Lima el viernes 15 de diciembre a las 20.30 horas en la Sala de Fiestas.

« El tesoro de las cuevas decoradas

» En Francia hay algo menos de 200 cuevas y abrigos decorados, de los cerca de 400 que hay en Europa

lascaux, Chauvet y Cosquer, por supuesto, pero también Font-de-Gaume,

Pech Merle, Niaux, Isturitz, Arcy-sur-Cure, Rouffignac o Altamira (en España)?

¿Cómo se descubrieron? ¿Qué técnicas utilizaban los artistas?

¿Por qué pintaron miles de animales en las paredes?

Die GERBAPP und die Gemeinde Saint-Germain et Mons, freuen sich, Sie zum Vortrag von Pedro Lima am Freitag, den 15. Dezember, um 20:30 Uhr im Festsaal einzuladen.

« Der Schatz der verzierten Höhlen »

« In Frankreich gibt es etwas weniger als 200 der ca. 400 verzierten Höhlen und Abris

die in Europa verzeichnet sind: Lascaux, Chauvet und Cosquer natürlich, aber auch Font-de-Gaume,

Pech Merle, Niaux, Isturitz, Arcy-sur-Cure, Rouffignac oder Altamira (in Spanien)?

Wie wurden sie entdeckt? Welche Techniken verwendeten die Künstler?

Warum haben sie Tausende von Tieren auf die Wände gemalt?

Mise à jour le 2023-12-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides