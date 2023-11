Marché de Noël Le bourg Saint-Germain-et-Mons, 3 décembre 2023, Saint-Germain-et-Mons.

Saint-Germain-et-Mons,Dordogne

Un marché de Noël est organisé à la salle des fêtes de Saint-Germain-et-Mons ce dimanche 03 décembre de 09h à 17h. De nombreuses animations sont programmées tout au long de cette journée. Le père Noël sera présent de 15h à 17h..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Le bourg Salle des fêtes

Saint-Germain-et-Mons 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A Christmas market will be held at the Saint-Germain-et-Mons village hall on Sunday December 03 from 9am to 5pm. Numerous activities are scheduled throughout the day. Santa Claus will be present from 3pm to 5pm.

El domingo 3 de diciembre, de 9.00 a 17.00 horas, se celebrará un mercado navideño en el ayuntamiento de Saint-Germain-et-Mons. Durante todo el día habrá numerosas actividades de animación. Papá Noel estará presente de 15:00 a 17:00 horas.

In der Festhalle von Saint-Germain-et-Mons findet am Sonntag, den 03. Dezember von 09:00 bis 17:00 Uhr ein Weihnachtsmarkt statt. Den ganzen Tag über sind zahlreiche Animationen geplant. Der Weihnachtsmann wird von 15:00 bis 17:00 Uhr anwesend sein.

