Conférence GERBAPP : le Paléolithique supérieur : un univers de signes Le bourg Saint-Germain-et-Mons, 10 novembre 2023, Saint-Germain-et-Mons.

Saint-Germain-et-Mons,Dordogne

Le GERBAPP et la municipalité de Saint Germain et Mons, ont le plaisir de vous inviter à la conférence de Eric Robert sur « Le Paléolithique supérieur : un univers de signes. Regards sur les formes abstraites géométriques. »

Dans l’art paléolithique d’Europe, les images qui viennent instantanément à l’esprit sont celles d’animaux spectaculaires, s’imposant sur les parois des grottes à la lumière des torches. Ce sont pourtant d’autres représentations qui dominent cet univers : les signes. Formes géométriques abstraites, simples ou élaborées, ils marquent les objets comme les territoires, et dévoilent un aspect souvent méconnu des premières productions graphiques..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . .

Le bourg Salle des fêtes

Saint-Germain-et-Mons 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



GERBAPP and the municipality of Saint Germain et Mons, are pleased to invite you to Eric Robert’s lecture on « The Upper Palaeolithic: a universe of signs. Regards sur les formes abstraites géométriques. »

In European Paleolithic art, the images that instantly spring to mind are those of spectacular animals, imposing themselves on cave walls by torchlight. Yet other representations dominate this universe: signs. Abstract geometric shapes, simple or elaborate, they mark objects and territories alike, revealing an often overlooked aspect of early graphic production.

GERBAPP y el municipio de Saint Germain et Mons tienen el placer de invitarle a la conferencia de Eric Robert sobre « El Paleolítico Superior: un universo de signos. Una mirada a las formas geométricas abstractas »

En el arte paleolítico de Europa, las imágenes que vienen inmediatamente a la mente son las de animales espectaculares, que se imponen en las paredes de las cuevas a la luz de las antorchas. Sin embargo, son otras representaciones las que dominan este universo: los signos. Formas geométricas abstractas, simples o elaboradas, marcan por igual objetos y territorios, y revelan un aspecto a menudo pasado por alto de la producción gráfica primitiva.

Die GERBAPP und die Gemeinde Saint Germain et Mons, freuen sich, Sie zum Vortrag von Eric Robert zum Thema « Das Jungpaläolithikum: Ein Universum von Zeichen. Blick auf abstrakte geometrische Formen »

Bei der paläolithischen Kunst in Europa kommen einem sofort Bilder von spektakulären Tieren in den Sinn, die sich im Licht der Fackeln auf den Höhlenwänden behaupten. Es sind jedoch andere Darstellungen, die diese Welt beherrschen: Zeichen. Abstrakte geometrische Formen, einfach oder kunstvoll, markieren Objekte und Gebiete und zeigen einen oft unbekannten Aspekt der frühen grafischen Produktion.

